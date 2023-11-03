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RT Russia

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В F.A.C.C.T. назвали главные цели политически мотивированных хакеров в России

В F.A.C.C.T. назвали главные цели политически мотивированных хакеров в России

Руководитель лаборатории цифровой криминалистики компании F.A.C.C.T. Антон Величко в беседе с RT назвал цели, которые преследуют политически мотивированные хакеры в России, а также рассказал о методах их работы.

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