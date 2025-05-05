В Москве арестована замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Долголева

Лефортовский суд в Москве принял решение об аресте заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги ДолголевойЛефортовский суд в Москве принял решение об аресте заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольги Долголевой.