Снайперы ВДВ нейтрализовали "Бабу Ягу" и укрепления в Донбассе

Снайперская пара Ивановского ВДВ успешно уничтожила беспилотник "Баба Яга" и две пулемётные позиции ВСУ в районе города Часов Яр, содействуя продвижению штурмовых групп и приближая освобождение населённого пункта.
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