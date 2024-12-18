Депутаты ЗакСа рассмотрели инициативу поддержки некоммерческих организаций

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрели в первом чтении инициативу о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), занимающихся благоустройством городской территории.
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