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Депутаты ЗакСа рассмотрели инициативу поддержки некоммерческих организаций

Депутаты ЗакСа рассмотрели инициативу поддержки некоммерческих организаций

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрели в первом чтении инициативу о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), занимающихся благоустройством городской территории.

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