Как наш «Руссо-Балт» приехал первым на финиш «Ралли Монте-Карло»

31 декабря 1911 года, когда все обычные люди готовились выпить бокал шампанского в честь Нового года, двое отчаянных мужчин на Московской заставе Санкт-Петербурга готовились отправиться в невероятное путешествие.
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