Думский комитет одобрил заморозку индексации зарплат госслужащим

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал парламентариям принять во втором чтении законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года действия положений об индексации зарплат судей, госслужащих, а также помощников депутатов и сенаторов .
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