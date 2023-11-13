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Думский комитет одобрил заморозку индексации зарплат госслужащим

Думский комитет одобрил заморозку индексации зарплат госслужащим

Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал парламентариям принять во втором чтении законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года действия положений об индексации зарплат судей, госслужащих, а также помощников депутатов и сенаторов .

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