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Бизнес журнал. Урал

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В Челябинске на интеллектуальную транспортную систему потратят более 541 млн рублей

В Челябинске на интеллектуальную транспортную систему потратят более 541 млн рублей

В Челябинске подключат к интеллектуальной транспортной системе 169 светофорных комплексов, работы завершат к ноябрю 2028 года.

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