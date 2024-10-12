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Политика как она есть

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Телеведущая Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма

Телеведущая Лазарева отказалась признавать вину по делу об оправдании терроризма

Заочно арестованная по делу об оправдании терроризма российская телеведущая Татьяна Лазарева* (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отказалась признавать вину.

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