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Депутаты проверили благоустройство дворов и парков Ижевска

Депутаты проверили благоустройство дворов и парков Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска от «Единой России» оценили качество благоустройства общественных пространств и дворов, выполненных в 2024 году в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

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