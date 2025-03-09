“Обнаженных женщин выставили напоказ и расстреляли»: Сирия охвачена кровавыми расправами

Сотни сирийцев были убиты всего за два дня в результате жестоких убийств из мести, поскольку охваченная конфликтом страна погрузилась в кровавые столкновения между ее новыми джихадистскими правителями и сторонниками свергнутого президента Башара Асада.
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