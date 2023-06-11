Удар Himars по «Граду»: наше РСЗО выпускает снаряды в сторону врага даже после мощнейшего взрыва (ВИДЕО)

Невероятные кадры удара американской РСЗО Himars по отечественному «Граду» на огневой позиции: наше оружие выпускает снаряды в сторону врага даже после мощнейшего взрыва.
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