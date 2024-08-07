Искусственный интеллект помогает "МегаФону" оптимизировать процесс управления персоналом

"МегаФон" стал одним из пионеров внедрения искусственного интеллекта в управление персоналом. Теперь каждый сотрудник компании может получать всю необходимую информацию и помощь по ключевым вопросам своей деятельности через специального чат-бота, получившего название "МегаКоллега".