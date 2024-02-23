Меньшова призналась, что переняла от знаменитой мамы

В честь своего 82-летия актриса Вера Алентова получила поздравления от своей дочери Юлии. Телеведущая и актриса Юлия Меньшова опубликовала откровенный пост, сопровождая его архивными фотографиями своей известной мамы и трогательным текстом.
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