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Мировое обозрение

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Участник СВО пришёл на выборы с обезьянкой Игорьком в ДНР

Участник СВО пришёл на выборы с обезьянкой Игорьком в ДНР

В Донецкой Народной Республике произошёл случай, который выделяется даже на фоне привычной для прифронтовых территорий атмосферы.

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