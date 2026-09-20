НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Республика клиник хастаханәсендәге сайлау участогында 600дән артык кеше тавыш биргән

Республика клиник хастаханәсендәге сайлау участогында 600дән артык кеше тавыш биргән

Бүген Татарстан Республика клиник хастаханәсендә сайлау участогы эшли. Хәзерге вакытта әлеге участокта якынча 650 кеше тавыш биргән, дип хәбәр иттеләр «Татар-информ»га клиниканың матбугат хезмәтендә.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым