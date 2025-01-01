Хинштейн: ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области в первые минуты нового года

В первые минуты 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области.Вооруженные силы Украины в самые первые минуты наступившего 2025 года нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области.
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