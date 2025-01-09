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О сердобольных кумушках, или... не потребляйте то, что намерено потребить вас изнутри

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Мне это в личку мой товарищ прислал. Переживает. Хорошо. Давайте это обсудим. Я знаю, что в Абхазии майнят и манят много.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...в Сирии, вряд-ли можно назвать что &quot;обделались&quot;, а с чурбанами абхазами на все 100%!
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3 час.
Алексей Сафронов
👍
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3 час.
гч
геннадий чередников
вот такие пидоры-авторы разбазарили страну, самозабвенно лижа задницу всем соседям-прихлебателям. Президент готов облобызать любого из-за границы, а на россиян ему глубоко на...рать, только успевает повышать тарифы и цены на ВСЕ
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56 мин.

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