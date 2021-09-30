Украинка из-за миллионов мужа-иностранца «сдала» его бандитам (ФОТО)

В Одессе завершено досудебное расследование резонансного дела о похищении и пытках иностранцев. У гражданина Греции, которого вместе с племянником два месяца держали в плену, преступники «выбили» около 20 миллионов гривен (прочти 55 млн руб.
В Одессе завершено досудебное расследование резонансного дела о похищении и пытках иностранцев. У гражданина Греции, которого вместе с племянником два месяца держали в плену, преступники «выбили» около 20 миллионов гривен (прочти 55 млн руб.
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