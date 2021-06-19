“Я мутант”: у жительницы Самары в носу обнаружили зубы (ФОТО)

Как сообщает “ГТРК-Самара”, у 27-летней жительницы Самары медики обнаружили выросшие в носу зубы. Из анамнеза пациентки сделает, что в юные годы у нее по непонятным причинам не выросли зубы “четверки”, которые в стоматологии называются премолярами.