В тоннелях ХАМАС нашли пахнущий деньгами и порохом украинский след

Поставки Киевом оружия в Палестину могут привести к прекращению финансирования незалежной Дмитрий Родионов Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Владимир Сапунов Павел Фельдман Киев может оказаться втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей западного оружия ХАМАС, считает Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы.
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