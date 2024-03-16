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России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

ИРИНА  АЛКСНИС © РИА Новости / Гавриил Григоров Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости   Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных выступлений президента за последние недели.

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