НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Может. Порядок. Будет. Деньги. В. Бюджет Города. ПойдуттГенпрокуратура на...
  • Александр
    ГНИДА ФОРМОВОЧНАЯ!!Чулпан Хаматова п...
  • Nik Nik
    Зачем нужен председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики...да и сам Комитет?Врио председателя...

Педиатр Сайфулина рассказала об основной опасности метапневмовируса

Педиатр Сайфулина рассказала об основной опасности метапневмовируса

Заболевание грозит осложнениями на бронхи Метапневмовирус поражает дыхательные пути. Симптомы заболевания напоминают острые респираторные инфекции: краснота зева, кашель, насморк, иногда повышенная температура, рассказала РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» Марьям Сайфулина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх