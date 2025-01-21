Педиатр Сайфулина рассказала об основной опасности метапневмовируса

Заболевание грозит осложнениями на бронхи Метапневмовирус поражает дыхательные пути. Симптомы заболевания напоминают острые респираторные инфекции: краснота зева, кашель, насморк, иногда повышенная температура, рассказала РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» Марьям Сайфулина.
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