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Прокуратура США потребует смертной казни для убийцы главы страховой компании

Прокуратура США потребует смертной казни для убийцы главы страховой компании

Прокуратура США намерена добиваться смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главного исполнительного директора крупнейшей страховой компании Соединенных Штатов UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

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