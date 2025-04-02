Прокуратура США потребует смертной казни для убийцы главы страховой компании

Прокуратура США намерена добиваться смертной казни для 26-летнего Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главного исполнительного директора крупнейшей страховой компании Соединенных Штатов UnitedHealthcare Брайана Томпсона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии