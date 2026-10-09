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Татар-информ

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В Казани случился массовый сбой в работе сервисов такси

В Казани случился массовый сбой в работе сервисов такси

В столице Татарстана после ударов украинских беспилотников по дата-центрам «Яндекса» произошел массовый сбой в работе сервисов такси.

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