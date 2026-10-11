Тренер «Зенита» Оливейра: «У «Краснодара» не получилось надломить нас, сократив квоту гостевых билетов»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ, а также высказался о ситуации, связанной с тем, что краснодарский клуб сократил квоту билетов для болельщиков сине-бело-голубых.
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