Очередной скандал накрыл Максима Никулина – того самого, да-да, директора Цирка на Цветном бульваре, и сына легендарного Юрия Никулина.
Запашный обвинил Никулина и объяснил «почему молчат цирковые звёзды»...
Комментарии
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Франц форштейн
Папа Юра ,видимо мало его ремнем драл . И потом вся элита СССР, сынки тех кто воевал ,заслужил уважение и признание ,почему то оказались предателями или около того. Просто в то время им было больше позволено ,видимо так ,конец истории .
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1 час.
Ирина Черных
Ошибаетесь. Мышление и воспитание тесно взаимодействуют.
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1 час.
НС
Николай Сатин
А на осинке не растут апельсинки. Папан тоже был не простой. Почитайте его воспоминания про Хрущёва.
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1 час.
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