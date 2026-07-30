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SPLETNIK

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Бен Аффлек выиграл в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Бен Аффлек выиграл в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

53-летний актёр Бен Аффлек победил в американском аналоге шоу "Кто хочет стать миллионером?".В паре с эрудитом Джейми Дингом Аффлек правильно ответил на все 15 вопросов игры и стал обладателем чека на 1 млн долларов.

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