Бен Аффлек выиграл в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

53-летний актёр Бен Аффлек победил в американском аналоге шоу "Кто хочет стать миллионером?".В паре с эрудитом Джейми Дингом Аффлек правильно ответил на все 15 вопросов игры и стал обладателем чека на 1 млн долларов.