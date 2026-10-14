Выяснилась роль ЦРУ в подрыве российских газопроводов «Северный поток»

ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северного потока» и «Северного потока – 2» с самого начала и первоначально не возражало против операции.
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