Плёсское городское поселение приняло в безвозмездное пользование 142 объекта недвижимости, ранее изъятых по иску прокуратуры к Алексею Шевцову* и связанным с ним лицам.
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