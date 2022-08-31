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Бывшие обманутые дольщики в Хабаровске теперь – активисты ТОС

Бывшие обманутые дольщики в Хабаровске теперь – активисты ТОС

В Хабаровске действуют несколько программ, по которым активные жители могут благоустроить пространство вокруг дома: "1000 дворов на Дальнем Востоке", "Формирование комфортной городской среды" и другие.

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