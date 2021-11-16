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Новый командующий войсками Восточного военного округа представлен руководящему составу округа

Новый командующий войсками Восточного военного округа представлен руководящему составу округа

Указом Президента Российской Федерации, командующим войсками Восточного военного округа назначен Герой России генерал – полковник Александр Юрьевич Чайко.

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