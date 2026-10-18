Каталожная стоимость заказа — почти 12 млрд долларов Лизинговая компания Aviation Capital Group (ACG) подписала контракт на закупку 75 самолётов семейства Airbus A320neo.
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