«За 3 часа можно успеть все»: в Сети смеются над имитирующим занятость Тарасовым

Многодетный отец, звездный футболист, известная персона в шоу-бизнесе, предприниматель и несбывшаяся мечта Ольги Бузовой — в таком образе предстает перед поклонниками бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов.
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