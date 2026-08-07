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Царьград

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Никол Пашинян заявил о невыполнении целей ЕАЭС в Чолпон-Ате

Никол Пашинян заявил о невыполнении целей ЕАЭС в Чолпон-Ате

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате заявил, что стратегические цели Евразийского экономического союза не выполнены полностью и призвал сосредоточиться на реализации принятых решений.

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