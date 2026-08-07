Никол Пашинян заявил о невыполнении целей ЕАЭС в Чолпон-Ате

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате заявил, что стратегические цели Евразийского экономического союза не выполнены полностью и призвал сосредоточиться на реализации принятых решений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии