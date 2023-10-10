Белый дом может связать помощь для Израиля и Украины

Некоторые законодатели выступают против выделения средств Киеву. фото: pixabay.com/David Mark Белый дом рассматривает возможность увязать предоставление помощи Украине и Израилю, чтобы конгресс одобрил сразу обе инициативы.
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