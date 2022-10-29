ВМС США сообщили о последнем запуске сверхзвуковой мишени AQM-37

Военно-морские силы США отчитались о покупке двух сверхзвуковых мишеней AQM-37, которые используются на учениях в качестве имитации беспилотных летательных аппаратов и высокоскоростных ракет.
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