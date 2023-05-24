Федеральное агентство новостей №1

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Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не использовать оружие против ДРГ

Белгородский губернатор Гладков призвал охотников не использовать оружие против ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона не использовать оружие против военных, потому что они могут спутать украинских и российских солдат.

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