Украинские СМИ сообщили о попытках отговорить Залужного от участия в выборах

Офис президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) пытается отговорить бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), украинского посла в Лондоне Валерия Залужного от президентских выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии