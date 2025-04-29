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На дачной волне: лофт, оверсайз и палеофитнес

На дачной волне: лофт, оверсайз и палеофитнес

Солнце греет по-весеннему, природа расцветает и активизируются они – дачники. Стремятся скорее попасть на свой участок, чтобы начать приводить в порядок остывший за зиму дом, заниматься будущим урожаем и наслаждаться свежим воздухом.

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