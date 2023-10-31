Во Владивостоке вынесен обвинительный приговор бывшему директору МУПВ «Некрополь»

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему директоруМУПВ «Некрополь» Игорю Бабынину.
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