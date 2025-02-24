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Царьград

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Экстренные меры в Уфе: эвакуация школ из-за угроз минирования

Экстренные меры в Уфе: эвакуация школ из-за угроз минирования

В Уфе проведена срочная эвакуация учеников и преподавателей из-за звонков о минировании в нескольких школах и гимназии.

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