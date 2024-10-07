«Ногу отрежут»: брат Башарова находится в критическом состоянии

Сводный брат актера Мараша Башарова Вялит Билялетдинов пожаловался на проблемы со здоровьем. В эфире одной из программ на федеральном канале мужчина рассказал, что его ожидает сложная операция на ноги, а если болезнь все же возьмет верх, то он и вовсе может лишиться конечности.