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«Ногу отрежут»: брат Башарова находится в критическом состоянии

«Ногу отрежут»: брат Башарова находится в критическом состоянии

Сводный брат актера Мараша Башарова Вялит Билялетдинов пожаловался на проблемы со здоровьем. В эфире одной из программ на федеральном канале мужчина рассказал, что его ожидает сложная операция на ноги, а если болезнь все же возьмет верх, то он и вовсе может лишиться конечности.

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Комментарии
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Нина Прыгун
какая важная новость.......
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15 час.

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