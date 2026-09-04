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В Симферополе автовладелец судится с ТЭС из-за пятикратного превышения воды в дизтопливе

В Симферополе автовладелец судится с ТЭС из-за пятикратного превышения воды в дизтопливе

В Симферополе разгорается конфликт между владельцем автомобиля и местным предприятием АЗС. Причиной стало обнаружение аномального количества воды в дизельном топливе, реализуемом на заправочной станции ТЭС.

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