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Путин на встрече с крупным бизнесом перечислил цели на 2025 год

Путин на встрече с крупным бизнесом перечислил цели на 2025 год

Вечером 16 декабря российский лидер провел ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединенийНе ставкой единой жива экономика, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с крупным бизнесом в Кремле.

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