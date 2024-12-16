Путин на встрече с крупным бизнесом перечислил цели на 2025 год

Вечером 16 декабря российский лидер провел ежегодную встречу с руководителями ведущих российских компаний и деловых объединенийНе ставкой единой жива экономика, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с крупным бизнесом в Кремле.
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