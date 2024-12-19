19FortyFive: Потеря Покровска угрожает ВСУ потерей Донбасса

Битва за Донбасс вошла в решающую фазу. Российские войска вплотную подошли к Покровску, жизненно важному для ВСУ логистическому центру, через который идет снабжение украинских военных в ЛНР, Курской и Харьковской областях.
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