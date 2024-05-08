На днях некоторые телеграмм-каналы, в частности, пан Безсонов, пани Витязева и пр. написали у себя, что некий еврокомиссар заявил следующее: "Российская Федерация не имеет права помогать гражданам Украины избегать военной службы.
Кто нам мешает, тот нам поможет! (с)
Комментарии
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ольга
Вы это кому говорит7?
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10 час.
ольга
А сего удивляться? Наш их примет и пенсии даст, для него они един народ. Уже сейчас в присоединенных регионах пенсии выше в разы чем в России. Работали на украину, а пенсии российские
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10 час.
Вик Норд
У них иногда даже на лице надпись,ща буду наёпывать...,ненавижу хохлов(и хохлушек),жизнь прожил,навидался их досыти,ни к одному уважения нет(даже обрусевших,якобы),может не повезло,а может и нет их,хороших хохлов... .
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9 час.
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