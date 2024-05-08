Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кто нам мешает, тот нам поможет! (с)

На   днях  некоторые    телеграмм-каналы,  в  частности,  пан  Безсонов,  пани  Витязева  и  пр.       написали  у  себя,  что  некий  еврокомиссар      заявил   следующее: "Российская Федерация не имеет права помогать гражданам Украины избегать военной службы.

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Комментарии
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ольга
Вы это  кому говорит7?
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10 час.
ольга
А сего удивляться? Наш их примет и пенсии даст, для него они един народ. Уже сейчас в присоединенных регионах пенсии выше в разы чем в России. Работали на  украину, а пенсии  российские
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10 час.
Вик Норд
У них иногда даже на лице надпись,ща буду наёпывать...,ненавижу хохлов(и хохлушек),жизнь прожил,навидался их досыти,ни к одному уважения нет(даже обрусевших,якобы),может не повезло,а может и нет их,хороших хохлов... .
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9 час.

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