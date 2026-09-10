Прокуратура: в Шадринске украли у инвалида более 1,3 млн рублей

В Шадринске троих местных жителей обвиняют в хищении более 1,3 млн рублей у мужчины-инвалида. В 2022 году они обманом завладели его средствами, а затем похитили его, когда он попытался сбежать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г( Исследователь Дег...
- В Кола и никаких ди...
- Экс-лесничий полу...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым