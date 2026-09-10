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Царьград

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Прокуратура: в Шадринске украли у инвалида более 1,3 млн рублей

Прокуратура: в Шадринске украли у инвалида более 1,3 млн рублей

В Шадринске троих местных жителей обвиняют в хищении более 1,3 млн рублей у мужчины-инвалида. В 2022 году они обманом завладели его средствами, а затем похитили его, когда он попытался сбежать.

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