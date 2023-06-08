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Папарацци сняли Маколея Калкина с подросшими сыновьями на улице: на кого похожи дети

Папарацци сняли Маколея Калкина с подросшими сыновьями на улице: на кого похожи дети

Маколей Калкин крайне редко афиширует подробности личной жизни. 42-летний актёр старательно оберегает свою семью от любопытных глаз публики.

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