Международная федерация плавания запретила препятствовать выдаче виз россиянам

Международная федерация плавания World Aquatics будет лишать страны-хозяйки права на проведение соревнований, если те будут чинить препятствия в получении виз для спортсменов из России и Беларуси, заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин, сообщает телеграм-канал «Росконгресс Спорт».
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