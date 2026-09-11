Международная федерация плавания запретила препятствовать выдаче виз россиянам

Международная федерация плавания World Aquatics будет лишать страны-хозяйки права на проведение соревнований, если те будут чинить препятствия в получении виз для спортсменов из России и Беларуси, заявил генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин, сообщает телеграм-канал «Росконгресс Спорт».