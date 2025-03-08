20 лет назад спецназ ликвидировал президента Ичкерии Аслана Масхадова. Как спецслужбы охотились на лидера чеченских сепаратистов?

20 лет назад, 8 марта 2005 года, в чеченском селе Толстой-Юрт российский спецназ ликвидировал второго президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) и одного из лидеров бандподполья Аслана Масхадова.