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20 лет назад спецназ ликвидировал президента Ичкерии Аслана Масхадова. Как спецслужбы охотились на лидера чеченских сепаратистов?

20 лет назад спецназ ликвидировал президента Ичкерии Аслана Масхадова. Как спецслужбы охотились на лидера чеченских сепаратистов?

20 лет назад, 8 марта 2005 года, в чеченском селе Толстой-Юрт российский спецназ ликвидировал второго президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) и одного из лидеров бандподполья Аслана Масхадова.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Масхадов продукт британских спецслужб, просто их брэнд на Кавказе.
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21 час.
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